На страшном пожаре в Милославском обнаружили труп человека

8 Февр. 2020 2020-02-08T10:44:44+03:00

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В ночь на 8 февраля в МЧС поступила информация о пожаре в поселке Милославское, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания поврежден по всей площади нежилой дом. Кроме того, на месте пожарища обнаружен труп.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причины возгорания и причиненный ущерб. Проверку по факту обнаружения трупа проводит и Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области. Следователям предстоит установить личность погибшего, причину его смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU