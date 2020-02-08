2020-02-08T10:44:44+03:00
Происшествия

На страшном пожаре в Милославском обнаружили труп человека

Следственный комитет выясняют личность мужчины и точную причину его смерти
Яков РЫКОВ
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Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области.
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В ночь на 8 февраля в МЧС поступила информация о пожаре в поселке Милославское, сообщает пресс-служба ведомства. В результате возгорания поврежден по всей площади нежилой дом. Кроме того, на месте пожарища обнаружен труп.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причины возгорания и причиненный ущерб. Проверку по факту обнаружения трупа проводит и Скопинский МСО СУ СК России по Рязанской области. Следователям предстоит установить личность погибшего, причину его смерти, а также все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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