2020-02-24T12:41:15+03:00
Звезды

Известная певица Нина Шацкая спела песню под рязанским снегопадом

Исполнительница романсов и джаза прогулялась по Городскому парку в центре Рязани
Александр РАДЫГИН
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Фото: https://www.instagram.com/nina_shatskaya/Фото: https://www.instagram.com/nina_shatskaya/
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23 февраля перед концертом в Рязанской областной филармонии известная исполнительница романсов Нина Шацкая прогулялась по центру города и под снегопадом исполнила в «Пьяном» парке песню из романса «Снегурочка». Видео с исполнением отрывка артистка выложила в своем Instagram.

— Дорогие друзья, оказывается, зима еще не закончилась. С Новым годом вас, — засмеялась певица.

Но в описании к видео Шацкая все же поздравила мужчин с 23 февраля:

— Внезапно зима вернулась, не иначе поздравить наших защитников с праздником! Счастья, здоровья, благоденствия, дорогие!

nina_shatskayanina_shatskaya
Нина Шацкая поет песню в центре Рязани
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СПРАВКА «КП»

Нина Шацкая, исполнительница романсов и джаза, Заслуженная артистка России.

В репертуаре певицы: романсы, джаз, ретро и русские песни. Участвовала в сольных проектах: «Осенний триптих», «Музыка любви», «Снегурочка», «От романса до джаза», «Игра Любви», «Колдунья», посвященный 120-летию со дня рождения Анны Ахматовой.

Кроме того, на счету артистки две эпизодические роли — в телесериалах «На углу, у Патриарших» и «В круге первом».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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