Известная певица Нина Шацкая спела песню под рязанским снегопадом
23 февраля перед концертом в Рязанской областной филармонии известная исполнительница романсов Нина Шацкая прогулялась по центру города и под снегопадом исполнила в «Пьяном» парке песню из романса «Снегурочка». Видео с исполнением отрывка артистка выложила в своем Instagram.
— Дорогие друзья, оказывается, зима еще не закончилась. С Новым годом вас, — засмеялась певица.
Но в описании к видео Шацкая все же поздравила мужчин с 23 февраля:
— Внезапно зима вернулась, не иначе поздравить наших защитников с праздником! Счастья, здоровья, благоденствия, дорогие!
СПРАВКА «КП»
Нина Шацкая, исполнительница романсов и джаза, Заслуженная артистка России.
В репертуаре певицы: романсы, джаз, ретро и русские песни. Участвовала в сольных проектах: «Осенний триптих», «Музыка любви», «Снегурочка», «От романса до джаза», «Игра Любви», «Колдунья», посвященный 120-летию со дня рождения Анны Ахматовой.
Кроме того, на счету артистки две эпизодические роли — в телесериалах «На углу, у Патриарших» и «В круге первом».
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ИСТОЧНИК KP.RU