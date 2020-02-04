Иван Ургант и Любовь Толкалина передали привет рязанскому губернатору
В эфире Первого канала телеведущий Иван Ургант вместе с актрисой Любовью Толкалиной передали привет губернатору Рязанской области.
— Я бы хотела передать привет своим родителям, если, конечно, в деревне Савватьма не выключат свет, — сказала актриса в программе «Вечерний Ургант».
— Тогда лучше сразу передать привет губернатору Рязанской области, чтобы не выключили свет, — ответил телеведущий. — А губернатор сейчас стоит с рубильником: «В смысле?»
Там же, в эфире Любовь Толкалина объяснила, почему не перевозит родителей из деревни в Москву.
— Они переезжали, но им не понравилось. А для меня важно помнить, что ты из деревни, постоять в саду босыми ногами, потому что это твоя сила.
— Вот ты сейчас сказала, а потом приедешь, а там 900 человек приехали и стоят босыми ногами в твоем саду, — шуткой ответил Ургант.
Любовь Толкалина в "Вечернем Урганте".Источник видео: "Первый канал".
СПРАВКА «КП»
Село Савватьми Ермишинского района основано в XV веке. Первыми поселенцами были бортники, добывающие мед диких пчел. Название селению, вероятно, дано в честь прп. Савватия Соловецкого, которого пчеловоды считают своим святым покровителем.
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ИСТОЧНИК KP.RU