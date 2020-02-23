2020-02-23T16:22:48+03:00
Происшествия

Под Рязанью автомобиль сбил пешехода

Мужчина с травмами доставлен в больницу
Роман КАРПОВ
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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Вечером 21 февраля в Рыбновском районе на участке автодороги, соединяющей трассу М5 с коттеджным поселком «Ходынинские дворики», произошло ДТП. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Автомобиль «Нива», за рулем которого находился 66-летний житель Рыбного, сбил 49-летнего пешехода, двигавшегося по обочине дороги в попутном направлении. Отмечается, что мужчина шел по автодороге без световозвращающих элементов на одежде, поэтому водитель мог его не заметить.

От столкновения с человеком у автомобиля треснуло лобовое стекло и оторвалось зеркало заднего вида.

Пострадавший пешеход с травмами доставлен в больницу. Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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