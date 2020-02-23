2020-02-23T13:59:26+03:00
Происшествия

Рязанцы жалуются на сильный запах газа

В социальных сетях люди сообщают, что ночью в некоторых районах невозможно было дышать
Роман КАРПОВ
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В ночь на 23 февраля многие жители областного центра почувствовали резкий запах газа в атмосфере. Об этом рязанцы сообщают в социальных сетях.

«Всю вторую половину февраля жителям Рязани устраивают газовую камеру «неизвестные» предприятия. Сегодняшний ночной выброс был такой силы, что характерный запах газа чувствовали даже в Криуше. Выезжающие по жалобам в МЧС официальные лаборатории никаких превышений ПДК не обнаруживают. Или не хотят обнаруживать» - написали на своей странице «ВКонтакте» общественники из организации «Дышим чистым».

При этом люди рассказывают, сначала подумали об утечке газа в подъезде, поэтому вызвали аварийную службу.

На момент публикации новости официальной информации не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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