2020-02-19T14:30:51+03:00
Общество

В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха

ООО «Агротехмаш» во время производственного процесса выбрасывало в атмосферу загрязняющие вещества, в том числе фенол и формальдегид
Яков РЫКОВ
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В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха.В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Рязани выявили еще одно предприятие, загрязняющее атмосферный воздух, сообщает межрайонная природоохранная прокуратура по результатам проверки после обращения местного жителя.

Прокуратура установила, что ООО «Агротехмаш» расположено в черте Рязани и занимается литейным производством черных металлов. Во время производственного процесса происходят выбросы загрязняющих веществ, в том числе фенола и формальдегида.

Однако, в нарушение законодательства, объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, не поставлены на государственный учет. Кроме того, не было и инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, а предельно допустимые нормативы выбросов и программа производственного экологического контроля не разработаны.

По постановлению природоохранного прокурора предприятие и его руководитель привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 25 тысяч рублей.

«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования предприятием приняты меры к устранению нарушений», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура привлекла к ответственности ООО «Экошлак» за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Установлено, что ООО «Экошлак» эксплуатировал шламонакопитель №1 в качестве площадки накопления и складирования отходов с нарушением экологического законодательства. Это привело к неоднократному возгоранию мусора в августе 2019 года (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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