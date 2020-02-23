2020-02-23T08:53:27+03:00
Общество

Председатель Рязгордумы поздравила защитников Отечества с праздником

Юлия Рокотянская пожелала всегда находить силы, чтобы помогать родным, не сбиваться с намеченного пути и отстаивать свои принципы
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Юлия Рокотянская.Юлия Рокотянская.
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Председатель Рязанской городской Думы поздравила жителей областного центра с Днем защитника Отечества:

«От имени депутатов Рязанской городской Думы и от себя лично поздравляю вас с Днем защитника Отечества. В этот праздник мы вспоминаем ратные подвиги предков и мужество современников.

Мы благодарим наших ветеранов. Их храбрость и самоотверженность позволили стране выстоять в тяжелые времена. Мы говорим спасибо военным. Армия воспитывает настоящие мужские качества – мужество и ответственность. Наш город и все рязанские семьи круглосуточно под защитой этих сильных людей – и в мирное время они начеку.

Мы любим, ценим и уважаем всех наших мужчин. На них возложена священная обязанность – оберегать и защищать близких, быть главной опорой для семьи. Отдельные слова благодарности женщинам, которые посвятили свою жизнь служению Родине.

Дорогие защитники Отечества! Желаю вам всегда находить силы, чтобы помогать родным, не сбиваться с намеченного пути и отстаивать свои принципы. Крепкого здоровья и добра!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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