В рязанской спортшколе «Олимпиец» сменился директор
В спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» сменился директор. Вместо Александра Шувалова на руководящую должность назначили Ольгу Соловьеву, которая ранее являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в региональном министерстве спорта.
Позже эту информацию подтвердили и в самой спортшколе:
— Министр спорта уже представил коллективу нового директора. Что касается Александра Шувалова, то он вернулся к тренерской работе по вольной борьбе.
Напомним, Александр Шувалов возглавил «Олимпиец» в апреле 2018 года, сменив на этом посту Владимира Скрипченко, бывшего заместителя председателя Рязанской городской Думы.
СПРАВКА «КП»
Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» - крупнейшая школа Рязани, в которой занимаются более тысячи юных спортсменов.
Виды спорта: футбол, плавание, бокс, легкая атлетика, каратэ, греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика.
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ИСТОЧНИК KP.RU