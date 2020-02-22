В рязанской спортшколе «Олимпиец» сменился директор

22 Февр. 2020 2020-02-22T14:30:09+03:00

Министр спорта представил коллективу в качестве руководителя Ольгу Соловьеву. Прежний директор вернулся на тренерскую работу

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В спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» сменился директор. Вместо Александра Шувалова на руководящую должность назначили Ольгу Соловьеву, которая ранее являлась заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Об этом «Комсомолке» сообщил источник в региональном министерстве спорта.

Позже эту информацию подтвердили и в самой спортшколе:

— Министр спорта уже представил коллективу нового директора. Что касается Александра Шувалова, то он вернулся к тренерской работе по вольной борьбе.

Напомним, Александр Шувалов возглавил «Олимпиец» в апреле 2018 года, сменив на этом посту Владимира Скрипченко, бывшего заместителя председателя Рязанской городской Думы.

СПРАВКА «КП»

Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпиец» - крупнейшая школа Рязани, в которой занимаются более тысячи юных спортсменов.

Виды спорта: футбол, плавание, бокс, легкая атлетика, каратэ, греко-римская борьба, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика.

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ИСТОЧНИК KP.RU