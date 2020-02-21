2020-02-21T07:12:40+03:00
Общество

Марина Кащеева ушла с поста начальника рязанского спортуправления

Чиновница написала заявление об увольнении по собственному желанию
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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Начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Марина Кащеева покинула должность. Согласно данным сайта городской администрации, исполняет обязанности начальника теперь Кирилл Сосунов.

ДОСЬЕ «КП»

Марина Владимировна Кащеева родилась 9 августа 1960 года в Рязани.

С 1977 по 1978 год работала препаратором на кафедре нормальной физиологии РязГМУ имени Павлова.

С августа 1984 года по январь 1986 года работала врачом-эпидемиологом в районной санитарно-эпидемиологической станции Верхнехавской центральной районной больницы Воронежского облздрава.

С 1986 года – врач предрейсового осмотра в автоколонне 1310.

С 1989 по 1997 год работала врачом в спортшколах Спортклуба ВДФСО и «Спартак».

С 1997 года – президент РГОО «Женское физкультурно-спортивное общество «Спартак».

С 2001 по 2004 год занимала должность заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Рязанской области.

С сентября 2004 года – заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Рязанской области.

В 2008 году – начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области.

В 2014 году назначена на должность начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.

Образование:

В 1984 году окончила Рязанский медицинский институт имени академика Павлова, квалификация – врач-гигиенист, эпидемиолог.

В 2005 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, квалификация – менеджер.

В 2012 году окончила РГУ имени Есенина, квалификация – специалист по адаптивной физической культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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