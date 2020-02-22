Рязанские метеорологи дали предварительный прогноз по половодью
Высокое весеннее половодье в Рязанской области очень маловероятно. Такую оценку Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дал, проанализировав основные стокообразующие факторы.
Из-за почти полного отсутствия снега запас воды в нем на метеостанциях Михайлов, Рязань, Сараи, Шилово оказалось невозможно определить. На остальных станциях этот показатель составлял 25-65% от нормы.
Уровень воды в Оке возле областного центра на 20 февраля был меньше обычного на несколько десятков сантиметров. При этом на участке от Рязани до Старой Рязани ледостав установился только 7-8-го числа – самая поздняя дата за всю историю наблюдений.
Почва хорошо увлажнена и вместе с тем очень слабо промерзла. Учитывая все факторы, метеорологи предварительно делают вывод, что до опасных отметок при половодье вода, скорее всего, не доберется, но есть и другие риски:
«Весной и в начале лета 2020 года наибольшую опасность будут представлять быстроразвивающиеся паводки, формируемые в случае выпадения обильных интенсивных осадков», считают в Рязанском ЦГМС.
ИСТОЧНИК KP.RU