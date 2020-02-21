Площадки для санавиации в Рязанской области появятся у семи больниц
Минздрав Рязанской области подробнее рассказал о начале работы санитарной авиации в Рязанской области. Посадочные площадки разместятся у Касимовского, Скопинского, Сасовского, Шиловского, Ряжского ММЦ, Областной клинической больницы и Больницы скорой медицинской помощи.
Отмечается, что авиационную компанию, которая предоставит вертолет для доставки пациентов в названные больницы, определят в ближайшее время. Прежде чем заняться экстренной эвакуацией пациентов, медикам предстоит пройти специальное обучение и тестирование.
- Предварительно определено, что в санитарной авиации будут принимать участие бригады Центра медицины катастроф, - сообщили в минздраве.
Как стало известно ранее, старт проекта намечен на второе полугодие, а именно на июль.
ИСТОЧНИК KP.RU