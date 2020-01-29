29 Янв. 2020 2020-01-29T17:42:45+03:00

В Рязанской области построят несколько вертолетных площадок для санавиации. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Экстренная эвакуация тяжелобольных пациентов в регионе возможна будет уже во втором полугодии 2020 года

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В Рязанской области планируется строительство нескольких вертолетных площадок для санитарной авиации. Об этом на заседании областной думы заявил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий.

— Слава богу, Рязанская область не такая большая и достаточно компактная, в сравнении, например, с Костромским или Архангельским регионами. Но у нас все равно планируется использование санитарной авиации, собираемся строить вертолетные площадки, и со второго полугодия, возможно, будем использовать вертолеты для доставки пациентов, — сообщил Прилуцкий.

Однако, по словам чиновника, случаев, когда пациентам экстренно нужна эвакуация, не так много - за три последних года не более пяти-шести человек.

— Это очень дорогостоящее мероприятие, и мы несколько раз подумаем, прежде чем использовать ее [авиацию], — отметил министр.

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Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, в медучреждении не было «критической ситуации» (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU