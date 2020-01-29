2020-01-29T15:33:57+03:00
Общество

Более 15 водителей устроились на работу в скорую помощь - им подняли зарплату

Как отметили в региональном министерстве здравоохранения, в медучреждении не было «критической ситуации»
Яков РЫКОВ
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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В январе на станцию скорой медицинской помощи приняли на работу более 15 водителей. Об этом на заседании Рязанской областной Думы сообщил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Как сказал чиновник, отвечая на вопрос одного из депутатов, в службе скорой помощи не было критической ситуации. Напомним, в конце прошлого года состоялись массовые мероприятия с участием водителей и фельдшеров скорой помощи. Люди были недовольны низкими зарплатами, отсутствие надбавок и сверхурочных, и готовы были устраивать митинги (читать подробнее).

— В федеральном законодательстве произошли некоторые изменения, согласно которым водитель не может теперь работать больше 12 часов подряд. Мы поднимали вопрос в федеральном минздраве, чтобы водителям, как и раньше, разрешили работать полную суточную смену. В итоге эти изменения приняли, и с 2020 года водитель скорой может работать сутки.

По словам Прилуцкого, с этого года на 10% увеличилась и зарплата водителей, что касается фельдшеров, то они станут получать больше на 4,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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