Молодой специалист РНПК защитил проект, у которого большие перспективы

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:14:33+03:00

На научно-технической конференции молодежь нефтезавода отстаивала собственные разработки, которые, по их мнению, могут улучшить производственный процесс

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Рязанская НПК провела 19-ю научно-техническую конференцию (НТК) молодых специалистов. Участвовали в ней более 40 человек, среди них – молодые работники предприятия, студенты кафедры «Химическая технология органических веществ» РГРТУ и учащиеся «Роснефть-класса».

Цель конференции – вовлечь молодых специалистов в инновационную и исследовательскую деятельность. В будущем это позволит им стать более компетентными в своих специализациях и решать значимые производственные задачи.

25-летний инженер отдела инженерного моделирования АО «РНПК» Вадим Соленов на конференции презентовал сразу две свои разработки, одна из которых победила в секции «Технология процессов нефтегазопереработки».

— Мой проект под названием «Методика оптимизации блоков стабилизации гидрокаталитических процессов» связан с настройкой режима работы любой технологической установки, где есть блок. Я предложил методику по выбору тех параметров, при которых будет наиболее существенный экономический эффект от производства продукции с учетом энергозатрат и существующих ограничений на технологическом объекте, — рассказывает Вадим Соленов. Все эти факторы очень трудно совместить без применения верных математических вычислений.

Фото: АО "РНПК".

По словам инженера, после презентации проекта экспертов интересовала его практическая реализация, в частности - насколько часто нужно проводить анализ работы блока.

— По моей методике проверка уже идет на практике. Думаю, в ближайшие годы ее внедрят на нашем предприятии, чему я буду очень рад и горд, — говорит специалист.

В АО «РНПК Вадим Соленов устроился после получения диплома бакалавра в Губкинском университете нефти и газа, в Рязани воспользовался возможностью, предоставленной нефтезаводом, и поступил в магистратуру на базовую кафедру РГРТУ «Химическая технология органических веществ». В АО «РНПК» трудится 2,5 года. В мае ему предстоит защитить свой проект на кустовой НТК НК «Роснефть», которая пройдет в Самарской области.

НАША СПРАВКА

Только в 2019 году РНПК приняла на работу более 280 молодых специалистов. За последние три года из 125 проектов, представленных на НТК, 5 – внедрили на предприятии.

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ИСТОЧНИК KP.RU