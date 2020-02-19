По дороге в Москву бесследно исчез рязанский пенсионер

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:31:06+03:00

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В Рязанской области бесследно исчез 71-летний Николай Власов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, пенсионер 18 февраля уехал из Рязани в Москву, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Особые приметы: ходит с четырехопорной тростью черного цвета.

Одет: черная куртка, темно-синяя рубашка, темно-синие брюки, черные ботинки, черная кожаная шапка с козырьком.

Фото: "Лиза Алерт".

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ИСТОЧНИК KP.RU