По дороге в Москву бесследно исчез рязанский пенсионер
В Рязанской области бесследно исчез 71-летний Николай Власов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По данным волонтеров, пенсионер 18 февраля уехал из Рязани в Москву, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Особые приметы: ходит с четырехопорной тростью черного цвета.
Одет: черная куртка, темно-синяя рубашка, темно-синие брюки, черные ботинки, черная кожаная шапка с козырьком.
Фото: "Лиза Алерт".
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ИСТОЧНИК KP.RU