2020-02-19T17:31:06+03:00
Происшествия

По дороге в Москву бесследно исчез рязанский пенсионер

Волонтеры «Лизы Алерт» объявили о поисках пропавшего мужчины
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: "Лиза Алерт".Фото: "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

В Рязанской области бесследно исчез 71-летний Николай Власов, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По данным волонтеров, пенсионер 18 февраля уехал из Рязани в Москву, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.

Особые приметы: ходит с четырехопорной тростью черного цвета.

Одет: черная куртка, темно-синяя рубашка, темно-синие брюки, черные ботинки, черная кожаная шапка с козырьком.

Фото: "Лиза Алерт".

Фото: "Лиза Алерт".

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Поиски исчезнувшей скопинской школьницы прекратились

Напомним, 17-летняя девушка 6 февраля не вернулась домой после учебы. На ее поиски отправились волонтеры «Лизы Алерт», а Следственный комитет инициировал проверку (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязанской области в четверг станет еще теплее
Музыкальные инструменты бывшего «кулька» в Рязани выбрасывают из окон
По дороге в Москву бесследно исчез рязанский пенсионер
Жадность чуть не сгубила: в Рязанской области рыбак провалился под лед
На семи улицах Рязани в четверг отключат воду
Масленицу в Рязани в этом году будут отмечать в ЦПКиО
В следственном изоляторе Ряжска прошли пожарные учения
В Рязани оштрафовали предприятие за загрязнение воздуха
«Роснефть» и хор Сретенского монастыря показали в Рязани программу «Подвиг во имя любви»
Воду для общежития в Соколовке обещают дать до конца недели
С рязанского завода украли микросхемы с драгметаллами на крупную сумму
Рязанцам предложили поучаствовать в устранении «рыбного» запаха воды
«Зеленый сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области
«Ростелеком» и «Балетная школа» запустили сервис цифрового анализа речи
Ушла из жизни вице-президент рязанской Федерации художественной гимнастики
В новый детсад №37 в Рязани продолжается запись детей
РНПК провела День открытых дверей
Кусочек «Счастья». Рязанка отсудила деньги у салона красоты
В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном
В Рязани вновь добиваются строительства школы в Лесопарке
Прокуратура проверит все неработающие ФАПы Рязанской области
Рязанских пятиклассников чуть не переодели в одежду узников концлагеря
Любимов: Экологическая ситуация в Рязани остается сложной
20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду
Рязанский педколледж переедет в Горрощу
На Олимпиаду и Паралимпиаду-2020 могут попасть восемь рязанских спортсменов
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Рязанцы смогут стать донорами костного мозга