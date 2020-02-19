На семи улицах Рязани в четверг отключат воду
20 февраля в Рязани произойдет массовое отключение холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей, причина отключения – работы на водопроводе.
ГДЕ НЕ БУДЕТ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ?
В четверг с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- ул. Гоголя, дома с 2 по 32, дома с 1 по 39 и с корпусами и литерами;
- ул. Толстого, д. 3, д. 5 (школа №37), д. 4/19, д. 6/20, д. 8, д. 10, д. 12, д. 22;
- ул. Чернышевского, д. 2/1, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10;
- ул. Полетаева, дома с 2 по 18, дома с 1 по 17;
- ул. Братиславская, д. 1/2, д. 3, д. 5/1, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/1, д. 17/2;
- ул. Островского, д. 15а (д/сад №12), д. 4а (д/сад №160);
- ул. Новоселов, д. 15, д. 15 корп. 1, д. 17, д. 19, д. 19 корп. 1.
Кроме того, по нескольким адресам будет снижена подача холодной воды. Речь идет об улице Полетаева, дома с 20 по 32 и улице Братиславской, дома №№25 и 25 корп. 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU