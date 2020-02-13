Чтобы вода не воняла рыбой, на Водоканале установят угольные фильтры

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:25:29+03:00

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Чтобы вода в микрорайоне Дашково-Песочня не воняла рыбой, на «Водоканале» установят дополнительные угольные фильтры и заменят старые трубы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специализированная лаборатория предприятия продолжает ежедневно отбирать пробы воды для анализа по 45 показателям.

Фото: администрация Рязани.

Напомним, уже не первый месяц жители Рязани высказывают претензии по поводу качества воды из-под крана. С улиц Новой, Фирсова, Быстрецкой, Новоселов, Большой Рыбацкой, Затинной, а также площади Попова, площади Театральной, Касимовском шоссе и других мест поступают сообщения о возвращении «рыбного» запаха (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU