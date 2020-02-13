Чтобы вода не воняла рыбой, на Водоканале установят угольные фильтры
Чтобы вода в микрорайоне Дашково-Песочня не воняла рыбой, на «Водоканале» установят дополнительные угольные фильтры и заменят старые трубы, сообщает пресс-служба городской администрации.
Специализированная лаборатория предприятия продолжает ежедневно отбирать пробы воды для анализа по 45 показателям.
Фото: администрация Рязани.
Напомним, уже не первый месяц жители Рязани высказывают претензии по поводу качества воды из-под крана. С улиц Новой, Фирсова, Быстрецкой, Новоселов, Большой Рыбацкой, Затинной, а также площади Попова, площади Театральной, Касимовском шоссе и других мест поступают сообщения о возвращении «рыбного» запаха (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU