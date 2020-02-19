В Рязани обсудили вопрос строительства школы в Кальном

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:08:42+03:00

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18 февраля на базе общественной приемной партии «Единая Россия» депутаты Рязанской городской и областной Думы и инициативная группа жителей областного центра обсудили вопрос строительства школы рядом с Лесопарком.

Как рассказала руководитель региональной партийной приемной Татьяна Панфилова, поступили обращения жителей микрорайона Кальное, Окского проезда и Солотчинского шоссе по вопросу нарушения конституционного права их детей на бесплатное образование. Родители пожаловались, что единственная школа, расположенная в этой части Советского района, переполнена, дети вынуждены учиться в три смены.

— Учебное заведение рассчитано на 600 учащихся, однако учатся в ней более 1330 человек. Ближайшие три школы также работают с превышением нормативной наполняемости. В настоящее время в Кальном требуется дополнительно 3,5 тысяч мест, – отметила руководитель фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елена Волкова.

Чтобы решить проблему, было предложено построить образовательное учреждение рядом с Лесопарком. Этот вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию, фракции «Единая Россия», прошло расширенное заседание городской администрации по внесению изменений в Генплан. В результате было принято решение отправить вопрос на доработку и рассмотреть иные площадки под строительство школы.

— В общей сложности мы изучили 10 площадок, на которых можно было бы построить школу, – пояснила Елена Волкова. – Одни участки не подходят из-за маленькой площади, другие находятся в частной собственности, для использования третьих необходимо потратить огромные деньги для переноса коммуникаций. Единственным подходящим участком на сегодняшний день является место за торговым центром «Круиз».

Советник главы администрации Рязани, член местного политсовета Юрий Еременко пояснил, что новая школа будет строиться в рамках реализации национального проекта «Образование» на средства, выделенные из федерального бюджета. Программой предусмотрено, что объект должен быть спроектирован в 2020 году, а сдан в эксплуатацию уже в 2021 году.

— Ни по одной из других площадок мы в эти сроки не уложимся. Это значит, что деньги будут не освоены, – обратил он внимание участников встречи.

За строительство образовательного учреждения рядом с Лесопарком высказались и местные жители.

Так, Елена Копейкина, проживающая на Окском проезде, считает строительство в данном месте оптимальным. По ее словам, это позволит создать хорошие условия для детей, в том числе и для занятий физкультурой на свежем воздухе. Жительницы Кального Альбина Азизова и Наталья Савушкина уверены, что новая школа позволит разгрузить школу №73.

По мнению собравшихся, учебное заведение станет первым из трех школ, необходимых микрорайону.

— Вторым этапом будет решаться вопрос строительства образовательной организации на месте школы-интерната на улице Макаренко, который планируем перенести на территорию Шереметьево-Песоченского детского дома, – рассказала первый заместитель главы Рязани, председателя городской Думы Лариса Максимова.

В ближайшее время состоится заседание комитета по градостроительной деятельности и землепользованию в Рязанской городской Думе, в повестке которого будет стоять вопрос строительства школы рядом с Лесопарком.

— Мне важно услышать позицию жителей микрорайона, чтобы продолжать работу с учетом их мнения, – отметил председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Сергей Дейнего.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU