18 Февр. 2020 2020-02-18T21:34:10+03:00

20 улиц: в среду в Рязани массово отключат холодную воду. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На водопроводе пройдут ремонтные и профилактические работы

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19 февраля в Рязани произойдет массовое отключение воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Причина отключения – работы на водопроводе.

В среду с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- площадь 26 Бакинских комиссаров, д. 3, д. 7, д. 6/21, д. 2/12;

- проезд Речников, д. 19;

- ул. Скоморошинская, д. 14/1, д. 16, д. 17, д. 15, д. 10, д. 8, д. 4 (д/сад №8), д. 11/58, д. 9а, д. 7а, д. 5, д. 1.

В среду с 09:00 до 16:00 холодной воды по следующим адресам:

- ул. Островского, д. 23/2, д. 25, д. 27, д. 29, д. 31, д. 24, д. 27 корп. 1, д. 31 корп. 1, д. 33, д. 33 корп. 1 (школа №19(25), д. 35/11, д. 30/9, д. 44 (школа №33), д. 44 корп. 1 (д/сад №88), д. 44 корп. 2 (д/сад №80), д. 48/77, дома с 95 по 99 и с корпусами, д. 51;

- ул. Островского (от ул. Осипенко до ул. Ленинского Комсомола);

- ул. Стройкова, д. 63/73, д. 65, д. 67, д. 69, д. 69 корп. 2 (д/сад №85), д. 71, дома с 88 по 94 и с корпусами;

- ул. Ленинского Комсомола, дома с 89 по 99 и с корпусами;

- ул. Черновицкая, д. 1/77, д. 3, д. 5, д. 7, д. 2/79, д. 4, д. 6, д. 10, д. 13, д. 18, д. 18а, д. 20, д. 22, д. 24;

- ул. Гагарина, д. 81, д. 83, д. 83а, д. 85, д. 87;

- ул. Гоголя, дома с 34/6 по 58 и с корпусами, д. 36 корп. 1 (д/сад №99);

- проезд Гоголя;

- Школьный переулок;

- 5-й проезд Осипенко (частный сектор);

- 6-й проезд Осипенко (частный сектор);

- 7-й проезд Осипенко (частный сектор);

- 10-я Линия (частный сектор);

- 11-я Линия (частный сектор);

- 12-я Линия (частный сектор);

- 10-я Линия, дома с 35 по 39 и с корпусами;

- ул. Осипенко (от ул. 10-я Линия до ул. 14-я Линия).

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ИСТОЧНИК KP.RU