Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели
Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце этой недели, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из родственников погибшего.
— Прощание, надеюсь, пройдет на этой неделе, ориентировочно пятница-суббота, — сообщил родственник.
Напомним, генеральный директор аптечной сети «Фарма» Виктор Миронов погиб в Испании вместе со своим партнером по бизнесу. По предварительным данным, мужчины задохнулись во время сна угарным газом из-за неисправного котла. Их тела обнаружили лежащими на кроватях в разных комнатах (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU