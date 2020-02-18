Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:30:14+03:00

Предприниматель вместе с партнером по бизнесу погиб в Испании от угарного газа

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Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце этой недели, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из родственников погибшего.

— Прощание, надеюсь, пройдет на этой неделе, ориентировочно пятница-суббота, — сообщил родственник.

Напомним, генеральный директор аптечной сети «Фарма» Виктор Миронов погиб в Испании вместе со своим партнером по бизнесу. По предварительным данным, мужчины задохнулись во время сна угарным газом из-за неисправного котла. Их тела обнаружили лежащими на кроватях в разных комнатах (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU