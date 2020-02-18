2020-02-18T17:32:48+03:00
Происшествия

В Испании погиб рязанский бизнесмен Виктор Миронов

По предварительным данным, предприниматель задохнулся во сне от угарного газа
Яков РЫКОВ
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В Испании погиб рязанский бизнесмен, генеральный директор аптечной сети «Фарма» Виктор Миронов, сообщает телеграмм-канал «Усы Куракиной». По данным издания Levante, тела двоих предпринимателей обнаружили еще неделю назад в одном из домов.

«Два 62-летних российских предпринимателя были найдены мертвыми в шале Дения. По предварительным данным, мужчины отравились угарным газом из-за неисправного газового котла. Смерть бизнесменов наступила, когда они спали, каждый в своей комнате. Трупы лежали на кроватях в двух разных комнатах и не имели внешних признаков насилия», - говорится в сообщении.

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Прощание с бизнесменом Виктором Мироновым состоится в конце недели. Родственники определяются с датой похорон (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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