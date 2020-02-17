Гимназия №2 временно разместится на улице Гагарина

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:29:57+03:00

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Гимназия №2 на время реставрации с улицы Соборной переедет на улицу Гагарина – в здание гимназии №5, которая, в свою очередь, с 1 сентября начнет работать на новом месте. За этот вариант проголосовал 81% родителей (из более чем 700), сообщает пресс-служба администрации города.

За организацию образовательного процесса в близлежащих школах высказались 72 человека, за остальные варианты – того меньше. При этом, как заверили чиновники, в случае необходимости для родителей и детей определят подходящее учебное заведение индивидуально.

Напомним, отреставрировать гимназию №2 планируется до сентября 2022 года. Стоимость работ оценивается в 485 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU