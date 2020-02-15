2020-02-15T14:01:23+03:00
Происшествия

На Первомайском проспекте в Рязани сбили пешехода

Мужчину, который решил перейти дорогу в неположенном месте, госпитализировали
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/ryazandtpФото: vk.com/ryazandtp
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14 февраля в 22.05 на Первомайском проспекте в Рязани сбили пешехода. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершила 36-летняя женщина на Kia Rio, которая двигалась в сторону площади Победы.

По предварительной информации, мужчина 1964 года рождения пересекал проезжую часть напротив дома №66 вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.

Напомним, днем ранее на улице Дзержинского, попав под колеса автомобиля, погибла пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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