На Первомайском проспекте в Рязани сбили пешехода
Мужчину, который решил перейти дорогу в неположенном месте, госпитализировали
Фото: vk.com/ryazandtp
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14 февраля в 22.05 на Первомайском проспекте в Рязани сбили пешехода. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершила 36-летняя женщина на Kia Rio, которая двигалась в сторону площади Победы.
По предварительной информации, мужчина 1964 года рождения пересекал проезжую часть напротив дома №66 вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали.
Напомним, днем ранее на улице Дзержинского, попав под колеса автомобиля, погибла пенсионерка.
ИСТОЧНИК KP.RU