2020-02-14T10:21:00+03:00
Происшествия

Жертвой ДТП на улице Дзержинского стала 69-летняя женщина

Наезд совершил ВАЗ-2114, за рулем которого был молодой водитель
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: vk.com/rznnews62Фото: vk.com/rznnews62
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Сбитым на улице Дзержинского в Рязани пешеходом оказалась 69-летняя женщина. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось в 6.40.

За рулем ВАЗ-2114, который совершил наезд, был 24-летний рязанец. Как уже сообщалось, пенсионерка пересекала проезжую часть возле остановки «Улица Стройкова» - в 100 метрах от двух ближайших «зебр».

Автоинспекторы напомнили пешеходам об обязанности пользоваться переходами. Исключение составляют случаи, когда их нет в зоне видимости. Тогда переходить дорогу следует на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Если же нет и перекрестков, то разрешено идти там, где отсутствует разделительная полоса и ограждения, а дорога хорошо просматривается в обе стороны. При этом как у водителя существует обязанность пропускать пешеходов, так и последние должны убедиться в своей безопасности, прежде чем ступать на проезжую часть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Жертвой ДТП на улице Дзержинского стала 69-летняя женщина
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