2020-02-14T17:53:06+03:00
Общество

Чиновники сделали из БСМП «рязанский склиф»

К больнице присоединилась городская станция скорой медицинской помощи
Яков РЫКОВ
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Чиновники сделали из БСМП «рязанский склиф».Чиновники сделали из БСМП «рязанский склиф».Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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В Рязани объединили городскую станцию скорой медицинской помощи и БСМП, сообщает региональное министерство здравоохранения. Это будет крупный многопрофильный медицинский центр, так называемый «рязанский склиф», занимающийся проблемами скорой медицинской помощи, неотложных состояний и плановой госпитализации.

Главная цель слияния - улучшение качества и доступности медицинской помощи, с учетом современных требований к техническому оснащению и уровню профессионализма медицинских работников.

Напомним, в Рязани объединили больницу №10 и ОКБ. Сделано это для улучшения дисциплины в медицинском коллективе (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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