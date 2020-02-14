В Рязани презентовали Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:01:20+03:00

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В пятницу, 14 февраля, в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина состоялась презентация Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Создан центр по решению Ученого совета вуза.

- Сегодня президент нам дает сигнал к тому, что страна переходит к информационному наступлению. Хватит занимать оборонительную тактику, пора защищать национальные интересы России ото лжи, от фальсификации нашей Победы в Великой Отечественной войне, - отметила доктор филологических наук, профессор РГУ им. С.А. Есенина Ольга Воронова. – В настоящее время мы испытываем огромные проблемы с деструктивным информационным влиянием на умы нашей молодежи и население в целом. Интернет – территория угроз. Наш аналитический центр создается с разнообразными функциями: образовательной, научно-исследовательской, экспертной, аналитической, просветительской. Считаем, что работа центра будет востребована педагогическим, журналистским сообществом, сферой госуправления, общественными организациями. Наш центр – один из первых в нашей стране. Знаем, что подобная структура действует только в Севастополе.

Открыл круглый стол, посвященный созданию Центра, ректор РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев:

- Сегодня особое событие. Задачи противодействия фальсификации истории Великой Отечественной войны и общему противодействию деструктивного влияния стоят очень остро. Великая Отечественная война – это не только борьба с фашистской Германией, это борьба с бесчеловечностью. Советский Союз тогда отстоял цивилизацию, Россия сегодня также занимает конструктивную, рациональную и разумную позицию на международной арене. Удар по нашему прошлому – это удар по нашему настоящему. Мы четко это осознали, когда побывали на Донбассе. Каждый из нас ощутил уровень противодействия и противостояния. Мы многие годы рассуждали о том, что образование и политика не совместимы, но и аполитичным образование быть не может – оно должно воспитывать гуманизм, стремление приумножать все человеческое.

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ИСТОЧНИК KP.RU