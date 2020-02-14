2020-02-14T14:50:51+03:00
Общество

Рязанский врач назвал самые распространенные виды рака у детей

Выявляемость детской онкологии сравнима с показателями по стране
Яков РЫКОВ
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Рязанский врач назвал самые распространенные виды рака у детей.Рязанский врач назвал самые распространенные виды рака у детей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самый распространенный рак у детей – лейкемия. Об этом сообщил заведующий отделением химиотерапии онкологических и гематологических больных детской ОКБ Александр Безнощенко. На втором месте по частоте - опухоль головного мозга, на третьем - опухоли различных органов.

Что касается выявляемости детского рака в Рязанской области, то показатели такие же, как и во всей стране — 11-13 случаев на 100 тысяч детей.

— С 1998 года, то есть, в течение более чем 20 лет, общая выживаемость наших пациентов составила около 80. Естественно, сейчас эти цифры более высокие, в среднем 8 детей из 10 выздоравливают, — говорит врач.

Помимо необходимых диагностики и лечения маленькие пациенты ОКБ получают психологическую помощь. В штате больницы трудится психолог, который сопровождает детей и родителей. В отделении есть игровая комната, для пациентов и их родителей проводят праздники, их навещает больничный клоун.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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