Смертность от рака в Рязанской области оказалась ниже «нормы»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:02:16+03:00

В минздраве заявили, что больше половины злокачественных новообразований выявляются на ранней стадии

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Смертность от злокачественных новообразований в Рязанской области в 2019 году составила 195 случаев на 100 тысяч населения. Об этом сообщило министерство здравоохранения со ссылкой на оперативные данные Росстата.

Чиновники от медицины констатируют: названная величина на 5% ниже «нормы», то есть индикаторного показателя, который установлен на федеральном уровне.

Достигнутый результат рязанские онкологи связывают с массовыми скрининговыми исследованиям пациентов без симптомов опухоли. По официальным данным, на ранней стадии на сегодняшний день выявляют 56% онкологических заболеваний.

В 2019-м, как и в 2018-м, рак обнаружили у 5,8 тыс. жителей региона. Чаще всего выявляются новообразования кожи, далее идут опухоли молочной железы, рак трахеи, предстательной железы и ободочной кишки.

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ИСТОЧНИК KP.RU