2019-04-02T11:44:55+03:00
Общество

Рак – на втором месте среди причин смертности рязанцев

На первом месте печального списка болезни системы кровообращения
Мария БЛИНОВА
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За январь-февраль в области умерли 2824 человека, более 40% которых скончались из-за болезней системы кровообращения.

На втором месте онкология – свыше 12%, это 351 человек. Кстати, в прошлом году за январь-февраль показатель смертности из-за новообразований был больше и составил 13,5%. Напомним, почти половина выявленных случаев рака у рязанцев – III стадии и выше.

От внешних причин смерти (несчастные случаи, ДТП, отравления алкоголем и пр.) за два месяца умерли 147 рязанцев, это более 5%. Замыкают четверку «лидеров» болезни системы пищеварения, от которых скончались 143 человека или 5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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