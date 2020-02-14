В Рязани решают, куда переедет гимназия №2
13 февраля чиновники управления образования Рязани встретились с педагогами гимназии №2 и родителями детей, которые там обучаются. В повестке стоял вопрос «об организации учебного процесса в условиях ремонтно-реставрационных работ, которые будут проходить в историческом здании гимназии с июня 2020 года».
Родителям и учителям предложили несколько вариантов:
- здание гимназии №5, которая переезжает в текущем году;
- помещения РГУ им. С.А. Есенина;
- здание бывшей школы на улице Гоголя;
- обучение по параллелям в школах центра города и другие.
Чтобы определить мнение большинства чиновники провели анкетирование. Именно с учетом его результатов и примут решение, где будут учиться дети с 1 сентября 2020 года.
Планируется, что новый учебный год 2022 года педагоги и учащиеся гимназии №2 начнут уже в обновленном здании школы.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Карантин: в школе №73 два класса отправились на вынужденные каникулы
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязани выросла на 17,3%. Болеет в основном дети (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
ИСТОЧНИК KP.RU