2020-02-14T12:28:38+03:00
Общество

В Рязани решают, куда переедет гимназия №2

На выбор родителям и учителям чиновники предложили несколько вариантов
Яков РЫКОВ
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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13 февраля чиновники управления образования Рязани встретились с педагогами гимназии №2 и родителями детей, которые там обучаются. В повестке стоял вопрос «об организации учебного процесса в условиях ремонтно-реставрационных работ, которые будут проходить в историческом здании гимназии с июня 2020 года».

Родителям и учителям предложили несколько вариантов:

- здание гимназии №5, которая переезжает в текущем году;

- помещения РГУ им. С.А. Есенина;

- здание бывшей школы на улице Гоголя;

- обучение по параллелям в школах центра города и другие.

Чтобы определить мнение большинства чиновники провели анкетирование. Именно с учетом его результатов и примут решение, где будут учиться дети с 1 сентября 2020 года.

Планируется, что новый учебный год 2022 года педагоги и учащиеся гимназии №2 начнут уже в обновленном здании школы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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