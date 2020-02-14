2020-02-14T12:33:51+03:00
Общество

Шесть рязанских красавиц выступят на Неделе моды в Милане

Возглавит делегацию руководитель агентства, педагог и действующая модель Александра Смоликова
Александр РАДЫГИН
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Фото: Модельное агентство LEGACY Рязань.Фото: Модельное агентство LEGACY Рязань.
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Шесть рязанских моделей выступят на официальной Неделе моды в Милане, сообщает агентство Legacy. Все девушки - победители и призеры наших конкурсов «Российская красавица», «Топ модель России», «Мисс СНГ».

Вот имена тех, кто представит российских моделей на показах в Милане:

- Анна Симонова;

- Снежана Шепталина;

- Татьяна Трынкина;

- Дина Егорова;

- Мария Давыдова.

Возглавит делегацию руководитель агентства, педагог и действующая модель Александра Смоликова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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