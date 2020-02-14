Шесть рязанских красавиц выступят на Неделе моды в Милане
Шесть рязанских моделей выступят на официальной Неделе моды в Милане, сообщает агентство Legacy. Все девушки - победители и призеры наших конкурсов «Российская красавица», «Топ модель России», «Мисс СНГ».
Вот имена тех, кто представит российских моделей на показах в Милане:
- Анна Симонова;
- Снежана Шепталина;
- Татьяна Трынкина;
- Дина Егорова;
- Мария Давыдова.
Возглавит делегацию руководитель агентства, педагог и действующая модель Александра Смоликова.
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ИСТОЧНИК KP.RU