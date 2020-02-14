В Рязани мошенники изобрели новую легенду для обмана владельцев банковских карт

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:21:36+03:00

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В Рязани мошенники изобрели новую легенду, чтобы обмануть владельцев банковских карт, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Неизвестные звонят людям, представляются сотрудниками Банка России и обещают перечислить деньги.

«Вам возвращается комиссия при каждой совершенной расходной операции по карте любого вида, не важно, к какому банку она принадлежит. Это проценты на кэшбек-сервисе», - уверяет настойчивый собеседник.

Мужчине, который уже столкнулся с таким обещанием неожиданной прибыли, сообщили, что ему якобы начислили 11550 рублей. Сумму можно активировать, сообщив некоторые сведения сотруднику «отдела кэшбек-сервисов». Звонивший спросил, карты каких банков есть у собеседника, и для каких целей он их использует. Затем попросил назвать «реквизитный счет начисления» из 16 цифр на лицевой стороне карты, срок ее действия и «код подразделения банка» - три цифры с обратной стороны.

— На самом деле злоумышленник выведывал номер карты и CVC-код, — рассказывает заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Денис Никитин. — Этих сведений ему было бы достаточно, чтобы получить возможность использовать карту, например, для оплаты онлайн-покупок или же попытаться перевести с нее денежные средства. К счастью, мужчина, которому поступил звонок, не сообщил эти данные и сохранил свои деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU