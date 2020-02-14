2020-02-14T09:52:25+03:00
Общество

«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии

До конца первого квартала 2020 года оплачивать покупки с использованием Единой биометрической системы смогут владельцы других видов платежных карт
Поделиться:
Фото: ПАО "Ростелеком".Фото: ПАО "Ростелеком".
Изменить размер текста:

Первой столичной кофейней, принимающей платежи с использованием Единой биометрической системы, стала сетевая кофейня CoffeeBean на Пятницкой ул., д. 5. Сервис оплаты покупок с использованием технологии распознавания лица запустили «Ростелеком» и банк «Русский стандарт». К середине 2020 года биометрический эквайринг будет внедрен во всех кофейнях сети CoffeeBean.

Оплачивать товары и услуги «одним взглядом» можно после регистрации цифрового образа в Единой биометрической системе. Для этого потенциальному покупателю нужно сдать данные в одном из банков, подключенных к Единой биометрической системе. Далее, для проведения платежей необходимо привязать банковскую карту к своему цифровому образу. Это можно сделать в приложении «Биометрия», разработанном «Ростелекомом» или в приложении банка, поддерживающего функцию оплаты товаров по лицу.

Сегодня биометрическая оплата доступна держателям карты «Мир» банка «Русский стандарт». До конца первого квартала 2020 года оплачивать покупки с использованием Единой биометрической системы смогут владельцы других видов платежных карт. Напомним, первый платеж при помощи Единой биометрической системы прошел в октябре 2019 года. Тогда же на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis «Ростелеком», банк «Русский стандарт» и CoffeeBean подписали меморандум о сотрудничестве в развитии биометрических платежей в России, а также внедрении инновационного способа оплаты в сети кофеен.

— Всего через несколько месяцев после презентации технологии любой желающий может ее протестировать и воспользоваться платежным методом у нашего клиента — в популярной сети кофеен CoffeeBean, — рассказывает директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. — Именно за такими технологиями будущее, которое мы можем увидеть уже сегодня. Бесспорно, инновационный финансовый инструмент подарит покупателям массу преимуществ, среди которых — отсутствие необходимости иметь при себе карту или любой другой платежный инструмент, а также высокий уровень безопасности проведения операций.

Директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров:

— Мы очень рады, что Единая биометрическая система, разработанная “Ростелекомом”, выходит за пределы финансового сектора. Сегодня вместе с банком “Русский стандарт” мы представляем революционную систему оплаты — с помощью биометрии. Теперь любой посетитель кофейни может оплатить свой любимый напиток еще быстрее — достаточно посмотреть в камеру около кассы, и система автоматически спишет сумму со счета. В ближайшие годы мы планируем увеличить число продуктов и сервисов, в которых используется биометрия. Так, похожая система, позволяющая оплачивать проезд без прикладывания билета или банковской карты, уже тестируется в московском метро».

Банк «Русский стандарт» начал сбор данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему осенью 2019 года. Платформу для этого проекта банк разработал самостоятельно, чтобы обеспечить дополнительные меры безопасности при записи и передаче данных.

Сдать данные в Единую биометрическую систему можно в любом из свыше 13,5 тысяч отделений 232 банков, расположенных более чем в тысяче населенных пунктов России. С полным списком банков можно ознакомиться на сайте «Ростелекома»: bio.rt.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвой ДТП на улице Дзержинского стала 69-летняя женщина
«Ростелеком» и банк «Русский стандарт»: в сети кофеен CoffeeBean запущена оплата по биометрии
Порезал, облил из чайника: в Рязани наркоман ограбил колясочника
На улице Дзержинского в Рязани насмерть сбили пешехода
Олег Нагибин стал главврачом будущего центра ядерной медицины в Рязани
Уволилась главврач больницы №10 Ольга Быстрова
Комбинат «Сплав» в Рязани наказали за экологические нарушения
С отчисленного из училища ВДВ курсанта взыскали более 250 тысяч рублей
Андрей Турчак: Поправки «Единой России» об использовании маткапитала могут принять уже 20 февраля
Профессор МГУ Наталья Зубаревич участвовала в Рязанском деловом форуме
Рязанская семья с тремя детьми угорела в частном доме
Рязанские спецназовцы УФСИН стали лучшими в ЦФО на соревнованиях по стрельбе
Смертность от рака в Рязанской области оказалась ниже «нормы»
Минздрав: Для Рязани одного травмпункта достаточно
В рязанском поселке Шлаковый благоустроят сквер
В Узбекистане отреставрируют памятник Федору Полетаеву
В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек
Продолжается сбор подписей за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»
Суд разрешил: в Рязани уничтожат более 50 кг красной икры
Чтобы вода не воняла рыбой, на Водоканале установят угольные фильтры
Сервис по поиску работы составил топ-5 вакансий для рязанцев
Подписаны соглашения по консолидации 100% долей Tele2 Россия
Почта России поможет рязанцам увековечить память об их героических предках