Порезал, облил из чайника: в Рязани наркоман ограбил колясочника
В Рязани состоялся суд над 26-летним наркоманом. Пытаясь раздобыть денег, он совершил разбойное нападение на инвалида-колясочника.
В апреле 2019-го молодой человек нагрянул в квартиру к незнакомому мужчине. Сначала он предложил «помочь купить продукты», а когда получил отказ, попросил телефон «позвонить», но снова остался с носом.
Тогда гость выхватил телефон сам и попытался выпытать пароль: схватился за сковороду, грозясь ударить, а затем за нож, и даже единожды резанул несговорчивого хозяина по руке. После наркоман вылил на инвалида воду из электрического чайника и долбанул по коляске той самой сковородой.
В результате, так и не получив желаемого, преступник положил телефон в карман и ретировался.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимый признал свою вину, извинился и возместил ущерб. Кроме того, не наказывать его строго попросил сам потерпевший. Итоговый приговор – 4 года 6 месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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ИСТОЧНИК KP.RU