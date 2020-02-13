2020-02-13T18:19:42+03:00
Здоровье

Олег Нагибин стал главврачом будущего центра ядерной медицины в Рязани

Клинику открывает коммерческая компания, но она будет работать и в системе ОМС
Антон КОНОВАЛОВ
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Олег Нагибин (слева) и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в поликлинике №2.Олег Нагибин (слева) и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий в поликлинике №2.
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Стало известно новое место работы бывшего главврача поликлиники №2 Олега Нагибина. Он назначен руководителем центра клинической и ядерной медицины «МедТехнолоджи», который планируют открыть в Рязани во втором квартале 2020 года, пишет UZRF.

Проект реализует группа компаний «МедИнвестГрупп», поэтому клиника (одна из десятков по стране) - коммерческая, но, как обещано, будет также работать в системе ОМС. Сеть специализируется на высокоточной диагностике и лечении онкологических заболеваний. Причем, по словам Нагибина, такой диагностический метод как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), используемый в медицинских центрах, в Рязани пока не представлен.

Уже известно, что расположится центр клинической и ядерной медицины в ТЦ «Полсинаут».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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