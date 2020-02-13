Олег Нагибин стал главврачом будущего центра ядерной медицины в Рязани
Стало известно новое место работы бывшего главврача поликлиники №2 Олега Нагибина. Он назначен руководителем центра клинической и ядерной медицины «МедТехнолоджи», который планируют открыть в Рязани во втором квартале 2020 года, пишет UZRF.
Проект реализует группа компаний «МедИнвестГрупп», поэтому клиника (одна из десятков по стране) - коммерческая, но, как обещано, будет также работать в системе ОМС. Сеть специализируется на высокоточной диагностике и лечении онкологических заболеваний. Причем, по словам Нагибина, такой диагностический метод как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ), используемый в медицинских центрах, в Рязани пока не представлен.
Уже известно, что расположится центр клинической и ядерной медицины в ТЦ «Полсинаут».
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ИСТОЧНИК KP.RU