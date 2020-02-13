Андрей Турчак: Поправки «Единой России» об использовании маткапитала могут принять уже 20 февраля

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:01:51+03:00

По словам секретаря Генерального совета «Единой России», партия будет добиваться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня

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Пакет поправок, серьезно упрощающих процедуру и сроки оформления материнского капитала, которые «Единая Россия» разработала в тесном взаимодействии с социальным блоком правительства РФ, могут быть приняты уже на следующей неделе. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак 12 февраля.

— Рассчитываем, что 19 февраля данный законопроект будет рассмотрен Государственной Думой и принят во втором чтении, а на следующий день — в третьем, — сказал он на заседании президиума Генсовета.

По словам Андрея Турчака, многие семьи ждут этих решений и рассчитывают на новые возможности, заявленные президентом в Послании.

— Наша задача — как можно скорее оформить их должным образом, чтобы люди начали получать реальную пользу от президентских инициатив, — подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Он также предложил на базе общественных приемных «Единой России» открыть «горячую линию», где партийцы и сотрудники приемных могли бы подробно ответить на все вопросы по обновленной программе. Кроме того, здесь же необходимо развернуть семейные консультационно-правовые центры и оказывать всестороннюю поддержку в оформлении маткапитала.

Еще одна важная задача для партии — добиться снижения ставок по ипотеке до приемлемого уровня, поскольку, по мнению Андрея Турчака, ипотека в ее нынешнем виде — «натуральная кабала».

— Сейчас сложились все условия для того, чтобы ставка по ипотеке была снижена до 5-6%. Прежде всего — в банках с государственным участием, которые занимают на рынке ипотеки 80%, — уверен он.

13 февраля на заседании правительства РФ предложение «Единой России» о снижении ставок по ипотеке было поддержано. Премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующие поручения — подготовить предложения по снижению ставки по ипотеке ниже 8%.

— Ипотека — это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки, поэтому необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компании на строительный рынок, — считает он. — Все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, а значит, она станет более доступной для людей.

По мнению руководителя региональной общественной приемной «Единой России», депутата Рязанской областной Думы Татьяны Панфиловой, и продление действия программы материнского капитала до 2026 года, и снижение процентной ставки на ипотечные кредиты — существенные меры по поддержке семей с детьми.

— Депутаты областной Думы направили в региональное правительство инициативы по расширению направлений использования материнского капитала с учетом пожеланий, ранее заявленных рязанскими матерями, — рассказала Татьяна Панфилова.

За счет средств регионального бюджета материнский (семейный) капитал предоставляется с 1 января 2011 года. С его помощью многодетные семьи могут улучшить жилищные условия: приобрести или построить жилье, компенсировать затраты, понесенные на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, обеспечить инженерными коммуникациями (электроэнергия, газопровод, водопровод, канализация) жилой дом, расположенный на территории региона, а также компенсировать затраты на проведение ремонта в собственном жилье.

— Право на него имеют проживающие в регионе семьи, в которых родился или был усыновлен третий или последующий ребенок. Важно, что ребенок, на которого семья получает региональный маткапитал, должен быть следующим за ребенком, за рождение или усыновление которого семья получила сертификат на федеральный маткапитал, — пояснила парламентарий.

В настоящее время размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 72 242,71 рубля.

Федеральный материнский капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU