Рязанская семья с тремя детьми угорела в частном доме
В Рязани из частного дома в селе Льгово госпитализировали шесть человек. Двое супругов, трое детей и родственник семьи отравились угарным газом, сообщает издательство «Пресса».
По данным издания, мужчин поместили в больницу скорой помощи, а женщину с девочками 2005, 2015 и 2016 годов рождения – в детскую областную клиническую больницу. Состояние всех пострадавших медики оценили как удовлетворительное.
Глава администрации Льговского сельского поселения Вера Кошелева рассказала, что дом построен недавно и отапливается печкой на угле. Живущую в нем семью характеризуют крайне положительно: любящие родители, активные дети.
ИСТОЧНИК KP.RU