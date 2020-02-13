2020-02-13T14:52:55+03:00
Происшествия

Рязанская семья с тремя детьми угорела в частном доме

Госпитализировано шесть человек: супруги, трое детей и родственник
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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В Рязани из частного дома в селе Льгово госпитализировали шесть человек. Двое супругов, трое детей и родственник семьи отравились угарным газом, сообщает издательство «Пресса».

По данным издания, мужчин поместили в больницу скорой помощи, а женщину с девочками 2005, 2015 и 2016 годов рождения – в детскую областную клиническую больницу. Состояние всех пострадавших медики оценили как удовлетворительное.

Глава администрации Льговского сельского поселения Вера Кошелева рассказала, что дом построен недавно и отапливается печкой на угле. Живущую в нем семью характеризуют крайне положительно: любящие родители, активные дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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