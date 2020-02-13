В феврале ЖК «Pride Park» и «Grand Comfort» и «Еврокласс» - среди лучших рязанских новостроек

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:52:07+03:00

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По итогам декабря 2019 года и с учетом показателей первых двух месяцев 2020 года жилые комплексы Группы компаний «Зеленый сад» - «Pride Park» и «Grand Comfort» находятся на первых местах рейтинга нового жилья в Рязани. Так, и в феврале ЖК «Pride Park» на ул. Пожалостина - на первой позиции в категории «Элитный класс», а ЖК «Grand Comfort» в Дашково-Песочне - первый в Рязани в классе «Комфорт-класс. Дома повышенной этажности». Возводимый в Кальном жилой квартал «Еврокласс» также входит в число лучших рязанских новостроек в классе «Высотные дома».

Фото: ГК "Зеленый сад".

Портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ) включает в себя полную базу данных о застройщиках жилья в РФ. Этот ресурс является источником актуальной информации для профессионалов рынка новостроек и граждан, желающих приобрести квартиру в новостройке. 200 независимыми экспертами портала ежемесячно обновляется рейтинг «ТОП жилых комплексов» для каждого региона. Оценка производится на основе подтвержденной информации о ЖК, находящихся в открытом доступе. Более 100 параметров новостроек регулярно сравниваются экспертами портала – на основе этих оценочных данных формируются федеральный и региональный рейтинг возводимого жилья.

Отметим, что жилой комплекс «Grand Comfort» в Дашково-Песочне входит в число финалистов Ежегодного градостроительного конкурса новостроек, проводимого совместно Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой России и Национальным объединением застройщиков жилья. В рамках конкурса определятся лучшие жилые комплексы в Российской Федерации, а также в каждом из регионов, в которых развита конкуренция в жилищном строительстве. Комфортный, экологичный и безопасный ЖК «Grand Comfort» в 2020 году претендует на победу в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области». Итоги состязания планируется подвести марте, победители конкурса будут объявлены в апреле текущего года.

Полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в Отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 777-777.

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ИСТОЧНИК KP.RU