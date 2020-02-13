Продолжается сбор подписей за присвоение Рязани звания «Город трудовой доблести»

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:45:41+03:00

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В Рязани продолжается сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». В среду, пятницу и субботу на специальных стойках в торговых центрах «Барс» на Московском, «Барс» на Есенина, «Виктория Плаза», «Европа» на улице Советской Армии каждый житель и гость областного центра может поддержать эту инициативу.

— В течение недели, с 5 февраля, собрано более 8 тысяч подписей, — рассказал руководитель рабочей группы по организации проведения сбора подписей за внесение предложения о присвоении Рязани звания «Город трудовой доблести», секретарь местного отделения города Рязани Сергей Филимонов. — В ходе сбора подписей рязанцы пожелали больше рассказывать нынешнему поколению о боевых и трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны.

Сергей Филимонов добавил, что тематические собрания и сбор подписей проходят в трудовых коллективах. Инициативу «Единой России» поддержали сотрудники нефтеперерабатывающей компании, завода «Красное Знамя», Приборного завода, муниципальных предприятий, студенты вузов, коллективы учреждений образования, культуры, спорта.

12 февраля сбор подписей был организован на площадке Рязанского делового форума в отеле «АМАКС».

— На наше мероприятие приглашены руководители предприятий и организаций для обсуждения вопросов, актуальных для делового сообщества региона, — рассказала президент Рязанской торгово-промышленной палаты, член фракции «Единая Россия» в Рязанской областной Думе, координатор партийного проекта «Народный контроль» Татьяна Гусева. — В рамках форума мы рассказали об инициативе регионального отделения партии — сборе подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести». Идею поддержали более 100 человек.

Добавим, что присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» позволит увековечить подвиг тружеников тыла и жителей Рязани, которые в 1941–1945 годы обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявили трудовой героизм, тем самым внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Проводится работа по поиску архивных материалов для подготовки исторической справки, которую необходимо предъявить вместе с собранными подписями в поддержку инициативы.

5 февраля по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» стартовал сбор подписей за присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести».

Кроме того, на страничке группы «Рязань — город трудовой доблести» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/gorodtrudovoydoblesti можно пройти опрос «Поддерживаете присвоение Рязани почетного звания «Город трудовой доблести»?»

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ИСТОЧНИК KP.RU