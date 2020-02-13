Сервис по поиску работы составил топ-5 вакансий для рязанцев

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:34:41+03:00

Правда, из них только две - местные

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Один из сервисов поиска работы составил свой топ-5 вакансий для рязанцев. Ранжировались они по размеру заработной платы, причем географию составители мини-рейтинга ограничивать одним регионом не стали.

Так, на первых двух позициях оказались места врача-стоматолога в Раменском (150 тысяч рублей в месяц) и водителя электропогрузчика на складах недалеко от Москвы (132 тысячи рублей).

Самой привлекательной в Рязани команда SuperJob посчитала вакансию «регионального руководителя проекта» (100 тысяч рублей). Судя по объявлению, соискателю предстоит устраивать сделки по заключению энергосервисных контрактов.

Затем идет должность руководителя отдела продаж в фирме, которая помогает «упаковывать бизнесы во франшизы» с зарплатой 100-120 тысяч рублей и возможностью работать удаленно. Между тем работодатель вновь столичный.

Замыкает пятерку местная вакансия инженера-программиста на промышленном предприятии (80 тысяч рублей)

ИСТОЧНИК KP.RU