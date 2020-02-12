2020-02-12T20:44:24+03:00
Общество

Почта России поможет рязанцам увековечить память об их героических предках

Фотографии с соблюдением мер предосторожности будут передаваться в управления федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных
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Почта России стала партнером проекта «Дорога памяти». С 17 февраля по 31 мая 2020 года в отделениях Почты России будут принимать фотографии участников Великой Отечественной войны для их сканирования и загрузки на официальный сайт проекта.

С 17 февраля принимать фотографии будут во всех отделениях Рязанской области. Фотографии в особом порядке с соблюдением дополнительных мер предосторожности будут передаваться в управления федеральной почтовой связи региона для их сканирования и публикации в единой базе данных, а после будут возвращены владельцам. Отделения Почты России есть в самых удаленных населенных пунктах, что позволит присоединиться к проекту всем жителям страны.

Также в отделениях Почты России разместят информационные материалы о проекте с нанесенным на них QR-кодом. Он будет вести на страницу сайта, где можно самостоятельно загрузить фото в базу данных.

В годы войны почтовики приняли, обработали и доставили более 10 млрд писем, почти 23 млн посылок. Почта являлась единственной нитью, соединяющей фронт с тылом. Сегодня, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, основная задача Почты России – связать поколения, помочь сохранить память о подвиге наших предков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Почта России поможет рязанцам увековечить память об их героических предках
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