В поселке Ухолово рязанец убил пасынка, воткнув ему нож в шею
Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Ухолово района, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По предварительным данным, вечером 11 февраля в одном из домов поселка Ухолово во время распития алкоголя между подозреваемым и его 36-летним пасынком произошла бытовая ссора на бытовой почве. Как выяснили следователи, мужчины нигде не работали, пьянствовали часто конфликтовали. Вот во время очередной ссоры отчим схватил нож и воткнул пасынку в шею.
А результате полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU