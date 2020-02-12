2020-02-12T20:40:18+03:00
Происшествия

В поселке Ухолово рязанец убил пасынка, воткнув ему нож в шею

Во время ссоры между родственниками пьяная посиделка закончилась кровопролитием
Яков РЫКОВ
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Ухолово района, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, вечером 11 февраля в одном из домов поселка Ухолово во время распития алкоголя между подозреваемым и его 36-летним пасынком произошла бытовая ссора на бытовой почве. Как выяснили следователи, мужчины нигде не работали, пьянствовали часто конфликтовали. Вот во время очередной ссоры отчим схватил нож и воткнул пасынку в шею.

А результате полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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