В поселке Ухолово рязанец убил пасынка, воткнув ему нож в шею

12 Февр. 2020 2020-02-12T20:40:18+03:00

Во время ссоры между родственниками пьяная посиделка закончилась кровопролитием

Изменить размер текста: A A

Следователи Кораблинского МСО возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего жителя поселка Ухолово района, подозреваемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, вечером 11 февраля в одном из домов поселка Ухолово во время распития алкоголя между подозреваемым и его 36-летним пасынком произошла бытовая ссора на бытовой почве. Как выяснили следователи, мужчины нигде не работали, пьянствовали часто конфликтовали. Вот во время очередной ссоры отчим схватил нож и воткнул пасынку в шею.

А результате полученной раны потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Кадомском районе нашли обезображенный животными труп мужчины

Пенсионер из деревни Шмелевка получил пенсию и запил. Несколько дней его не могли найти (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU