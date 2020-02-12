В Рязанском районе без предупреждения подняли цены за проезд

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:47:52+03:00

В среднем стоимость билета в пригородных автобусах выросла на 3%

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С 1 февраля в Рязанском районе подорожал проезд на пригородных автобусах, сообщает ГТРК «Ока». Стоимость билета выросла почти на половине маршрутов в среднем на 3% (2,5 рубля) но вот об изменениях людей почему-то не предупредили.

Пока рязанцы гадают о причинах подорожания проезда, водители привыкают к новым расценкам. Говорят, что на их зарплате это никак не скажется, только теперь с мелочью возиться.

В региональном минтрансе журналистам сообщили, что стоимость проезда выросла на 40% маршрутов с наиболее низким пассажиропотоком. Увеличение стоимости проезда не превысило 3-4%. По данным министерства, тарифы повышаются один раз в год при условии отсутствия скачков цен на ГСМ, запчасти или установления дополнительных требований к оборудованию транспортных средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU