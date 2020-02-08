В свитере и с улыбкой: рязанка написала добрый пост о кондукторе автобуса

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:39:56+03:00

В социальных сетях появился отзыв о работниках муниципального транспорта. В нем нет ни злобы, ни жалоб – явление для сегодняшнего дня достаточно редкое

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Рязанка Елена Соболева похвалила в соцсетях кондуктора и водителя муниципального автобуса за профессионализм, вежливость и доброту.

«Около 7 утра стояла на остановке «Дом художника». Холодно, выходной день - транспорта в это время маловато. И тут едет большой бело-зеленый ЛиАЗ, по 11-му маршруту, — пишет Елена. — Так как нужно было мне на Театральную, быстро туда запрыгнула, и очень обрадовалась, увидев, что это мой «знакомый» автобус, который раньше ходил по маршруту №23. Автобус очень теплый, работают печки, кондуктор Татьяна, в отличие от многих кондукторов в других автобусах и троллейбусах, не в пуховике, а в свитере, несмотря на мороз. Сразу быстро согрелась в нем [автобусе]».

По словам женщины, раньше этот автобус ездил по маршруту №23, а потом сняли, заменив на два мелких «ПАЗика».

«Я думаю, многие его помнят. Всегда в нем было тепло, ходил по расписанию - всегда можно было на него рассчитывать, замечательная команда – водитель и кондуктор, — продолжает Елена. — Водитель – умелый, опытный, автобус всегда вел отлично и плавно. Ну и конечно наша Танечка, замечательный кондуктор, всегда приветливая, позитивная, с улыбкой. На новогодние праздники надевала костюм Снегурочки для поднятия настроения пассажира, и ехать в этом автобусе было тогда особенно радостно.

Заметила, кстати, что на кабине висит расписание маршрута, это очень удобно, ведь многие пожилые люди не пользуются интернетом, откуда они узнают, как ходят автобусы? Вот каким должен быть муниципальный транспорт в городе – просторным, уютным, теплым, с хорошей командой, как наш АК685».

Фото Елены Соболевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU