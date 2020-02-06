Замдиректора УРТ: Пассажиропоток в общественном транспорте увеличился
В последнее время на муниципальном транспорте значительно увеличился пассажиропоток. Об этом на очередном заседании с участием депутатов и чиновников сообщил заместитель директора «Управления Рязанского троллейбуса» Валерий Алехин.
— Мы также наладили работу мастерских, что позволяет иметь запас машин на случай непредвиденных ситуаций – поломок, предоставления дополнительного транспорта на маршруты, — заявил он.
Кроме того, участники заседания подняли вопрос «внутренней дисциплины и политики работы специалистов на предприятии, а также соблюдение водителями интервалов и схемы движения по маршрутам».
В ближайшее время рабочая группа посетит предприятие, чтобы пообщаться с работниками, активными специалистами разных сфер внутри организации для оперативного решения вопросов напрямую с ее руководством. По крайней мере такое предложение внес руководитель управления транспорта Андрей Михно.
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ИСТОЧНИК KP.RU