Под Рязанью самосвал с песком столкнулся с тремя автомобилями
12 февраля в 17 километрах от Рязани на ряжской трассе произошла массовая авария. В ней поучаствовали самосвал Scania, груженый песком, легковые автомобили Nissan, Renault и Haval.
По информации издательства «Пресса», грузовик опрокинулся на повороте между населенными пунктами Реткино и Ивкино. Высыпавшимся из кузова песком накрыло Nissan.
В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько человек.
Официальной информации от пресс-службы областного ГИБДД пока не поступало.
Фото: ryazpressa.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU