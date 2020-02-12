Под Рязанью самосвал с песком столкнулся с тремя автомобилями

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:10:51+03:00

Авария произошла между населенными пунктами Реткино и Ивкино. Пострадали несколько человек

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12 февраля в 17 километрах от Рязани на ряжской трассе произошла массовая авария. В ней поучаствовали самосвал Scania, груженый песком, легковые автомобили Nissan, Renault и Haval.

По информации издательства «Пресса», грузовик опрокинулся на повороте между населенными пунктами Реткино и Ивкино. Высыпавшимся из кузова песком накрыло Nissan.

В результате ДТП за медицинской помощью обратились несколько человек.

Официальной информации от пресс-службы областного ГИБДД пока не поступало.

Фото: ryazpressa.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU