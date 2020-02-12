Известные российские артисты театра и кино выступят для рязанцев в спектакле «Слухи»
25 февраля на сцене Рязанской областной филармонии покажут спектакль «Слухи» - феерическую комедию, полную репризов и курьезов.
Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений...
Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества.
Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр – это праздник.
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.
Билеты можно приобрести здесь.
Возрастной ценз 12+
ИСТОЧНИК KP.RU