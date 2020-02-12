2020-02-12T12:46:35+03:00
Звезды

Известные российские артисты театра и кино выступят для рязанцев в спектакле «Слухи»

Феерическую комедию покажут в областной филармонии
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Фото: Рязанская филармония.Фото: Рязанская филармония.
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25 февраля на сцене Рязанской областной филармонии покажут спектакль «Слухи» - феерическую комедию, полную репризов и курьезов.

Четыре семейные пары собираются на светскую вечеринку. Но загадочные выстрелы в спальне хозяина дома – заместителя мэра Нью-Йорка, будто эхом, отзываются чередой невероятных событий и разоблачений...

Классический спектакль выходного дня. Любимые актеры, добрый юмор и полнейший душевный покой. Никаких отрицательных эмоций и рассуждений о глобальных проблемах человечества.

Отличный шанс вспомнить о том, что поход в театр – это праздник.

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом.

Билеты можно приобрести здесь.

Возрастной ценз 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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