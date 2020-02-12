2020-02-12T11:44:57+03:00
Общество

Рабочим из Китая временно запретили посещение Рязани

Миграционный отдел приостановил выдавать документы и оформлять приглашения на въезд в Россию
Яков РЫКОВ
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Фото: Антон ПЕТЛИЦА.Фото: Антон ПЕТЛИЦА.
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Все подразделения по вопросам миграции МВД России по Рязанской области временно приостановили принимать и выдавать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в Россию на работы гражданам Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Не получат разрешений на привлечение к работам рабочей силы из КНР и предприниматели.

Данные меры приняты в соответствии с распоряжением правительства РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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