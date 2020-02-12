Рабочим из Китая временно запретили посещение Рязани

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:44:57+03:00

Миграционный отдел приостановил выдавать документы и оформлять приглашения на въезд в Россию

Изменить размер текста: A A

Все подразделения по вопросам миграции МВД России по Рязанской области временно приостановили принимать и выдавать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в Россию на работы гражданам Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Не получат разрешений на привлечение к работам рабочей силы из КНР и предприниматели.

Данные меры приняты в соответствии с распоряжением правительства РФ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязанской области появилась тест-система для определения коронавируса

Власти региона считают, что население защищено от смертельной инфекционной болезни (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

ИСТОЧНИК KP.RU