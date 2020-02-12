Рабочим из Китая временно запретили посещение Рязани
Все подразделения по вопросам миграции МВД России по Рязанской области временно приостановили принимать и выдавать документы, оформлять и выдавать приглашения на въезд в Россию на работы гражданам Китая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства
Не получат разрешений на привлечение к работам рабочей силы из КНР и предприниматели.
Данные меры приняты в соответствии с распоряжением правительства РФ.
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ИСТОЧНИК KP.RU