Рязанка купила в супермаркете апельсины с «черными червяками»

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:03:26+03:00

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В одном из сообществ города Касимова в соцсетях местная жительница разместила фотографии апельсинов с «черными червяками». Такую покупку она совершила в одном из сетевых супермаркетов.

- Я сама так отламывала дольки и в рот, пока телевизор смотрела и не обращала внимания, что ем. А у этой дольки был кислый вкус. Я выплюнула, смотрю, а там вот такое. И ребенок ел, не обращал внимания, - рассказывает покупательница.

Женщина лишь предупредила земляков, что следует быть бдительными, а название и местонахождение супермаркета указывать не стала, объяснив это тем, что прежде не нарывалась на подобные «сюрпризы» и «завезти такие апельсины со склада могли в любой магазин». По словам автора записи, покупку она отнесла обратно директору торговой точки.

Что же касается «червяков», то это, по всей видимости, личинки некого вредителя плодовых культур. Зараженные партии фруктов, к слову, Россельхознадзор выявляет регулярно. Так, в январе в порту Новороссийска задержали 152 тонны апельсинов из Египта с личинками средиземноморской плодовой мухи.

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ИСТОЧНИК KP.RU