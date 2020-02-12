2020-02-12T10:07:58+03:00
Общество

Следователи ищут рязанца, пропавшего еще 18 лет

СК возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины
Яков РЫКОВ
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Следователи Московского МСО расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 35-летнего рязанца Сергея Дмитриева, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.

По данным следствия, мужчина еще 18 августа 2001 года ушел из дома в Рязани и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.

Последнее описание внешности: рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, губы плоские тонкие, волосы светло русые короткие, ушные раковины прилегающие.

Особые приметы: на мочке левого уха шрам, на бедре правой ноги родимое пятно круглой формы, послеоперационный шрам в области живота с правой стороны.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Дмитриева, просьба обращаться по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 (Московский МСО).

ИСТОЧНИК KP.RU

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