Следователи ищут рязанца, пропавшего еще 18 лет
Следователи Московского МСО расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 35-летнего рязанца Сергея Дмитриева, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области.
По данным следствия, мужчина еще 18 августа 2001 года ушел из дома в Рязани и не вернулся. Его местонахождение неизвестно.
Последнее описание внешности: рост 160-165 см, худощавого телосложения, лицо овальное европейского типа, брови дугообразные, глаза карие, нос прямой, губы плоские тонкие, волосы светло русые короткие, ушные раковины прилегающие.
Особые приметы: на мочке левого уха шрам, на бедре правой ноги родимое пятно круглой формы, послеоперационный шрам в области живота с правой стороны.
Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Дмитриева, просьба обращаться по телефонам: 8 (4912) 34-02-80 (Московский МСО).
ИСТОЧНИК KP.RU